Giochi teatrali per riconoscere le emozioni

Tornano le “Favole a merenda” in sala Triacca ad Azzate: sabato 16 febbraio alle ore 16 la cantastorie Liliana Maffei racconta “I Colori delle Emozioni”.

“Le emozioni sono come un arcobaleno di colori”. Una storia divertente su come riconoscere e gestire le proprie emozioni con l’aiuto di giochi teatrali e colori. A seguire merenda per tutti.

La sala Triacca è in via Volta 26, ad Azzate.

Per info costi e prenotazioni 335 5420751.