Una giornata di festa e riflessione con l’Anpi Valceresio

Una giornata di festa ma anche l’occasione per riflettere insieme sul ruolo che può giocare oggi l’Anpi nella difesa della democrazia e dell’antifascismo.

Il Coordinamento Anpi della Valceresio, invita tutti a partecipare sabato 16 febbraio alla Festa del tesseramento 2019, che si terrà alla Soms di Brenno Useria con la partecipazione delle sezioni di Arcisate, Cantello, Induno Olona, Viggiù e Cuasso al Monte.

«Una giornata all’insegna dell’ottima compagnia e del buon cibo – dicono gli organizzatori -durante la quale si potrà conoscere meglio l’Anpi, rinnovare, o dare per la prima volta l’adesione e il sostegno alla più grande associazione che oggi mantiene alti i valori della libertà, della democrazia e dell’antifascismo in Italia».

La giornata si aprirà alle 17 con il dibattito “Quali strumenti ci diamo per il futuro”, una riflessione sul ruolo dell’Anpi oggi e della sua battaglia antifascista, in contrasto ai rigurgiti neofascisti e neonazisti, in difesa dei valori della democrazia racchiusi nella Costituzione Repubblicana, a cui prenderà parte Stefano Tosi, membro della segreteria provinciale dell’associazione.

Verranno poi presentati i lavori realizzati l’anno scorso dalle quattro classi quinte dell’Isis Valceresio di Bisuschio che hanno approfondito la storia locale ed in particolare la battaglia del San Martino.

Alle 19.30 si terrà la cena di autofinanziamento con un ricco menù. Per la cena è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 0332 472063 (Arcisate), 349 3229317 (Cantello), 333 5720271 (Cuasso al Monte), 345 3383821 (Induno Olona), 0332 487526 (Viggiù) all’ora di cena o scrivendo una mail a anpi.viggiu@gmail.com

La locandina con il programma e il menù