Gorrasi (Forza Italia): “Basta fake news su Accam”

“Adesso basta con le fake news su Accam. Il report di Accam Spa sulle emissioni registrate dopo l’investimento fatto sul nuovo sistema di trattamento fumi, smentisce in modo chiaro, palese e inconfutabile le falsità che continuano ad essere propagandate sul conto del termovalorizzatore di Borsano”. Lo afferma il commissario cittadino di Forza Italia Busto Arsizio Carmine Gorrasi, commentando i dati sulle emissioni dell’impianto Accam, rivelati dalla società della presidente Laura Bordonaro.

“I miglioramenti sono evidenti – prosegue Gorrasi – e certificano che la strada da perseguire è quella di investire per innovare e mettere a disposizione della società le migliori tecnologie disponibili nel settore. Forza Italia rivendica il buon lavoro della società e della sua presidente Laura Bordonaro, che insieme al CDA è riuscita in due anni e mezzo di lavoro a rimettere in carreggiata la società, salvaguardando un patrimonio, anche economico, dei cittadini di Busto Arsizio e dei 27 Comuni Soci, e offrendo finalmente una prospettiva di futuro rispetto a chi avrebbe voluto affossare la società. Accam è una risorsa per il territorio, e un’opportunità per mantenere un presidio pubblico su un settore, come quello dello smaltimento dei rifiuti, che oggi in molte realtà rischia di finire fuori controllo”.