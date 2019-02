La festa di Carnevale si avventura nel bosco

Una cena “di tutti i colori”, musica e tante sorprese da scoprire con una passeggiata nei boschi per la Festa di carnevale proposta dal Boscoverde di Castello Cabiaglio. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i bambini, dai piccolissimi della materna ai ragazzini delle medie, inclusi gli alunni delle elementari.

L’appuntamento è per venerdì 1 marzo dalle ore 18 alle ore 22 nella sede di via San Rocco 6, a Castello Cabiaglio.

La quota di partecipazione è di 15 euro Ciascuno (13 euro per fratellini e sorelline).

Per info e iscrizioni 349 1330084 oppure info@ilboscoverde.org.