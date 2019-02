La Pro Loco regala le divise alla squadra di calcio

Se sei fortunato perché non condividere la tua fortuna? È questo che muove i “ragazzi” che hanno fondato la Pro Loco di Galliate Lombardo, un gruppo che sta crescendo e diventando comunità vera e forte.

Segue proprio questo principio l’ultima iniziativa che, in una terra dove la storica squadra sta subendo grandi contraccolpi, fa bene al cuore e allo sport. Il consiglio di amministrazione della Pro Loco ha deciso di donare una parte dei guadagni del Mercatino di Natale 2018 ad una realtà associativa locale e di acquistare le divise per la squadra.

«Questa vorrebbe essere l’inizio di una tradizione per contribuire ad aiutare le associazioni locali di Galliate Lombardo – spiega il presidente Alessio Crespi – . In particolare, quest’anno abbiamo deciso di donare all’ ASD Paolo VI, le divise complete per la squadra di calcio maschile che milita nel campionato CSI».

(Nella foto: Alessio Crespi presidente Pro Loco, Antonio Lombardo Consigliere Pro Loco, Gianluca Cenci Presidente Paolo VI, Claudio Rasotto vicepresidente Paolo VI)

Il mercatino di Natale della Pro Loco di Galliate Lombardo è uno dei più belli e apprezzati della provincia di Varese: quella dello scorso anno è stata un’ edizione da record con quasi 6 mila visitatori e oltre 130 espositori. «È un’ iniziativa che porta con sé un indotto importante – conclude Crespi-. Reinvestire gli utili del mercatino porterà benefici a tutto il paese».