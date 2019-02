La Uyba non sbaglia il colpo: la finale di Cev è a un passo

La UYBA non sbagliai il colpo e ipoteca l’accesso in finale di CEV Cup, vincendo per 0-3 contro le padrone di casa del Swietelsky Békéscsaba (23-25, 14-25, 18-25).

Partita sul velluto per Gennari e compagne che solo nel primo set si fanno rimontare fino al 23-24 ma che poi tengono saldamente in mano le redini della partita, grazie a una qualità tecnica di gioco decisamente superiore rispetto alle avversarie.

Mencarelli cambia un po’ le carte facendo giocare Vittoria Piani al posto di Grobelna, che domenica a Scandicci era apparsa scarica e scegliendo di mettere in campo dal primo minuto Berti, che ha fatto vedere un’altra prestazione più che buona (per lei 7 punti di cui 3 a muro). Top scorer per le biancorosse è Herbots con 12 punti (55% positivo), seguita da capitan Gennari con 11 punti (2 ace, 53%). Ancora una prestazione ottima per Bonifacio che mette a segno 9 punti (2 a muro). Dall’altra parte della rete Perovic mette a terra 14 punti (1 ace, 42% positivo).

Nell’altra semifinale, rispettando i pronostici, l’Alba Biaj vince per 0-3 su Bacau, ipotecando l’accesso alla finale.

Martedì 5 marzo, al Palayamamay, le biancorosse dovranno vincere almeno due set nella partita di ritorno, per conquistare l’accesso alla finale.

LA PARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia. Piani opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Berti al centro, Leonardi libero.

Parte bene la UYBA che si porta subito sullo 0-5. Le padrone di casa provano a farsi sotto ma Busto si mantiene saldamente in avanti (4-10). Nella fase centrale del set le ragazze di coach Bogdan si fanno sotto e vanno a -3 (14-17) ma capitan Gennari segna subito un punto. Paura sul finale con le padrone di casa che si portano sul 23-24 in seguito a un errore di Herbots ma a chiudere ci pensa Piani (23-25).

Il secondo set inizia con il 3-7 a favore della UYBA, che allunga ancora fino al 4-12. Le farfalle volano e Herbots chiude 14-25.

Anche il terzo parziale procede liscio per le ragazze di coach Mencarelli che senza grosse difficoltà impongono la loro qualità tecnica e vincono per 18-25 per mano di Meijners.

IL TABELLINO

Swietelsky Békéscsaba – Yamamay E-Work Busto Arsizio 0-3 (23-25, 14-25, 18-25)

Swietelsky Békéscsaba: Ivanovic 5, Szpin, Pervic 14, Fabian, Medic 3, Glemboczki ne, Talas 1, Mlinar 5, Bodnar 2, Szedmak, Sebestyen (L) ne, Molcsanyi (L), Bokan 6, Bodovics 2.

Yamamay E-Work Busto Arsizio: Piani 6, Peruzzo, Herbots 12, Grobelna 1, Gennari 11, Cumino ne, Orro 1, Leonardi (L), Bonifacio 9, Meijners 3, Berti 7, Botezat ne.

Arbitri: Rogic Dejan, Sokol Katarzyna

Note. Békéscsaba: ace 5, errori 11, muri 2. UYBA: ace 5, errori 6, muri 8. Durata set: 25’ 20’ 24′