Lega: “Avanti senza esitazioni con gli interventi in via Roma”

«Avanti senza esitazioni con il progetto in corso». Alle richieste di chiarezza avanzate da cittadini, associazioni e mondo politico sul futuro dei bagolari di via Roma risponde la Lega Nord,il primo partito cittadino.

A spiegare la situazione il capogruppo Angelo Veronesi che rimarca l’intenzione di proseguire con gli abbattimenti e a sorpresa parla per la prima volta di un altro intervento oltre alla riqualificazione dei marciapiedi. «Su questo tratto di strada dovranno essere rifatte le fogne. Durante l’intervento sulle fogne molte radici dei bagolari presenti dovranno essere tagliate rendendo le piante instabili e a forte rischio di crollo, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Se le piante non avessero rotto le fogne, ora non dovremmo essere costretti a tagliarle. Dispiace molto, ma è una necessità tecnica».

Il Carroccio promette «azioni correttive»: «La Lega Nord – ribadisce Angelo Veronesi – ha chiesto di calcolare la quantità di CO2 assorbita dall’attuale volume di verde che dovrà essere necessariamente abbattuto in via Roma e di prevedere di ripiantumare lo stesso volume di verde distribuendolo tra via Roma, i parchi cittadini ed il parco Lura. Il mantenimento del volume di verde è un impegno che ci siamo presi e che garantirà nei prossimi anni non solo il mantenimento, ma addirittura un aumento del volume di verde grazie alla crescita delle nuove piante: siamo il primo Comune ad adottare un simile provvedimento per mantenere il volume di verde e ridurre l’inquinamento».

E non manca una stilettata politica alle passate amministrazioni: «Sono anni che il Comune sostituisce i bagolari con altre essenze come aceri o tigli, segno che il problema delle radici non è nuovo e che non ci sono soldi per rifare continuamente i marciapiedi, però nessuno, nemmeno chi adesso protesta e che era a capo delle opere pubbliche nella passata amministrazione, ha mai pensato di prevedere il mantenimento del volume di verde»

.

Veronesi conclude rimarcando la ratio del provvedimento: «La Lega Nord ha a cuore il verde, ma i diritti degli alberi a vivere e ad aiutare a combattere l’inquinamento non devono essere superiori a quelli dei cittadini che lavorano e abitano la città. Abbiamo a cuore i disabili e pensiamo che tutti abbiano il diritto di poter transitare sui marciapiedi in autonomia, gli anziani di camminare senza inciampare e le famiglie con carrozzine di passeggiare senza correre il rischio di ribaltarsi. I commercianti hanno diritto di avere parcheggi vicino alla propria attività per evitare che Saronno si spopola».