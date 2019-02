Lite tra sedicenni degenera in rissa coi genitori, sequestrata una mazza

Una ragazza di 16 anni aggredisce, spalleggiata dal fidanzato 22 enne armato di mazza da baseball, tre coetanee che trovano riparo in un negozio e chiamano i genitori. La rissa tra minori si trasforma in una zuffa che coinvolge anche i genitori delle due ragazze vittime, fino all’arrivo della Polizia Locale.

Tra le attività del fine settimana messe in atto dalla Polizia Locale di Busto Arsizio, volte a contrastare il degrado urbano, rientra sicuramente l’intervento svolto dal personale del Comando sabato 16 febbraio nei pressi di un negozio del centro dove tre ragazze sedicenni erano state aggredite da una coetanea.

Dopo essersi riparate presso un negozio vicino, le vittime dell’aggressione hanno chiamato i genitori che, arrivati sul posto, venivano coinvolti in una lite presto degenerata in una colluttazione.

Due le pattuglie della Locale intervenute: mentre un equipaggio soccorreva le minorenni e ascoltava le modalità dell’accaduto, l’altro equipaggio cercava di raggiungere la ragazzina e il fidanzato ventiduenne indicati come aggressori, che intanto si erano allontanati dal luogo a bordo di un’autovettura.

Raggiunti gli aggressori dopo pochi chilometri, gli agenti hanno rinvenuto a bordo del veicolo, occultata di fianco al sedile, una mazza da baseball, di cui il giovane non è stato in grado di giustificare la presenza.

La mazza veniva sottoposta a sequestro e nei confronti del ragazzo, italiano, classe ’96, residente in zona, è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere; la sedicenne invece è stata trovata in possesso di alcuni grammi di marijuana: trattandosi di stupefacente destinato all’uso personale, gli agenti hanno provveduto alle segnalazioni di rito alla competente Prefettura.

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno chiarito la dinamica della lite tra le ragazzine, la colluttazione conseguente e le motivazioni delle stesse (questioni personali).

Le ragazze si sono recate in Pronto Soccorso per le medicazioni del caso e, se presenteranno querela, i responsabili potranno essere denunciati per lesioni.

L’Assessore alla Sicurezza Massimo Rogora si è complimentato con il comandante Claudio Vegetti per l’ottimo e puntuale lavoro svolto dagli agenti e ha sottolineato il fatto che il Comando è sempre più chiamato ad intervenire non solo per interventi viabilistici ma, molto spesso, anche per fatti che possano compromettere la sicurezza dei cittadini nell’ambito del vivere quotidiano.