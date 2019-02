Marcora battuto in finale dalla stellina Sinner

(Foto Facebook – Federtennis)

E’ durata poco più di settanta minuti la finale del torneo Challenger di Bergamo, vinta da Yannik Sinner sul bustocco Roberto Marcora in due set con il punteggio di 6-3 e 6-1.

Troppo netto il divario tra Marcora, che si è comunque confermato anche in questa occasione un buon tennista e che da oggi salirà al n° 213 della classifica ATP, e il diciassettenne alto atesino, che ha messo in mostra nella partita decisiva tutto il suo talento e una maturità impensabile per la sua età.

Il match è durato praticamente quattro game, dopo di che Sinner ha inanellato – sciorinando un repertorio completo e un timing perfetto – dieci giochi a due lasciando a Marcora solo qualche punto per lo spettacolo.

Chissà se al nostro tennista rimarrà il senso di incompiuto per la seconda finale persa in poche settimane, o se prevarrà la soddisfazione per aver tenuto a battesimo un potenziale futuro grande campione.