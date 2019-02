Il Morazzone ringrazia l’Olimpia

Giornata molto importante quella giocata nel weekend, con tanti risultati importanti in Promozione e Prima Categoria. Al piano più alto si registra il controsorpasso del Morazzone ai danni della Rhodense, mentre in Prima il Cas Sacconago si prende scontro di alta classifica e primato.

PROMOZIONE

Il Morazzone vince 1-0 contro la Besnatese e ringrazia l’Olimpia che ribalta il pronostico andando a vincere 4-2 in casa della Rhodense. La Vergiatese si unisce alla corsa per il primo posto espugnando 4-0 Fagnano e anche il Gavirate si accivina alla vetta strapazzando 5-1 la Lentatese. Largo successo anche per l’Uboldese, 5-1 in casa del Cob 91, mentre al Meda basta una rete per superare l’Fbc Saronno: 1-0 il finale. Colpo esterno dell’Universal Solaro, 2-1 a Guanzate, la Base invece passa 2-0 a Muggiò.

CLASSIFICA: Morazzone 41; Rhodense 40; Vergiatese 39; Gavirate 37; Base 96 34; Universal Solaro 31; Olimpia 30; Meda 29; Guanzatese, Besnatese 27; Cob 91, Muggiò 26; Uboldese 23; Fagnano 17; Fbc Saronno 15; Lentatese 13.

PRIMA CATEGORIA

La copertina di giornata è per il Cas Sacconago che va a vincere 2-1 a Vanzaghello nello scontro di vertice. La Folgore Legnano frena pareggiando 1-1 contro la Valceresio, mentre va peggio al Gorla Maggiore che perde in casa 1-0 contro il Tradate. Un punto anche per l’Aurora Cantalupo grazie al 2-2 di Ispra, mentre prova a riavvicinarsi alla zona playoff il Cantello Belfortese con la vittoria 2-0 sul Luino Maccagno. L’Antoniana fa suo lo scontro di bassa classifica contro il Tre Valli con un secco 4-0, mentre terminano in parità altre due gare: 1-1 tra Arsaghese e Solbiatese Insubria, 2-2 tra Brebbia e San Marco.