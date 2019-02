Il Movimento 5 Stelle in piazza per nuovi alberi

Il Movimento 5 Stelle in piazza per la salvaguardia degli alberi e l’aumento del patrimonio arboreo. L’iniziativa, organizzata e promossa a livello provinciale, parte «da metà febbraio 2019».

Una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini, con «presidi di”raccolta firme”» per la petizione popolare «che richiede l’applicazione della Legge n.10 del 2013, la quale prescrive per i comuni sopra i 15.000 abitanti l’obbligo di piantumazione di alberi per ogni nascituro».

La Legga prevede anche un censimento del patrimonio arboreo nei centri urbani e la stesura del piano del verde in tutti i comuni italiani,come strumento amministrativo, pubblicizzandolo tra l’altro previsto anche dalla legge sulla trasparenza amministrativa.Abbiamo intrapreso questa iniziativa perche‘ l’attuazione della legge 10/13 e’ rimasta disattesa da molti comuni italiani, all’interno di questa iniziativa sono previsti vari strumenti a disposizione di chiunque voglia mettere in atto questa istanza, avrà l’opportunità di scaricare i vari link sul sito “AmbientiAmo”».

È una iniziativa che ha molto a che fare anche con la qualità di vita delle città, per il «supporto che il patrimonio arboreo ha nelle dinamiche ambientali in relazione all’ inquinamento atmosferico ed ai cambiamenti climatici in atto nella nostra casa», il pianeta terra. Insieme al tema ambientale, il Movimento 5 Stelle farà anche informazione sul Reddito di Cittadinanza e la cosiddetta “Quota 100”.

Sabato 16 febbraio si parte a Gallarate, al mercato (via Torino) al mattino e poi al pomeriggio nella centrale piazza Libertà; domenica 17 saranno davanti al municipio di Somma Lombardo, dalle 10 alle 12. La settimana successiva si proseguirà con altre date tra Gallarate e Somma.

A Cardano al Campo sarà poi presentata una mozione ad hoc, da discutere negli ultimi consiglio comunali in programma.