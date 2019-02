“Nell’area di Expo Milano un nuovo istituto di ricerca sulla salute con mille scienziati”

“Human Tecnhopole sarà proprio questo: un centro di ricerca multidisciplinare che ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere dell’uomo, sviluppandosi attorno ad alcune discipline specifiche: Genomica, Neuroscienze, Biologia Strutturale e Computazionale e Analisi di Dati“.

Galleria fotografica TEDxVareseSalon al JRC 4 di 20

A raccontare il progetto del nuovo istituto di ricerca italiano sulle Scienze della Vita che sta nascendo all’interno di Palazzo Italia nell’area che ospitò Expo Milano nel 2015 è il presidente della Fondazione Human Technopole Marco Simoni, dal palco della recente conferenza TEDxVareseSalon che si è svolta al Joint Research Centre della Commissione Europea a Ispra venerdì 15 febbraio. Il tema dell’evento è stato “La scienza per disegnare il mondo” ed è stato dato spazio ad alcune delle sfide e progettualità scientifiche del nostro tempo.

Alle porte di Milano e non troppo distante dal territorio di Varese, l’area di Expo Milano 2015 sta vivendo una trasformazione che darà luogo a un distretto dedicato all’innovazione e alla scienza. Il nome è già deciso insieme al masterplan generale: MIND, Milano Innovation District, sarà un polo innovativo che ospiterà, oltre a Human Technopole, l’innovativo Ospedale Galeazzi, il campus scientifico “Science for Citizens” dell’Università degli Studi di Milano oltre alla già esistente Fondazione Triulza che lavora su innovazione sociale e sviluppo sostenibile e un’area destinata al privato.

Un’area che nel breve e medio periodo diventerà interessante anche sotto il profilo occupazionale e di ricerca di talenti. “La sfida che vogliamo cogliere con Human Technopole è quella della circolazione delle idee e delle intelligenze. una sfida che è tanto più profonda perché risponde al primo contenuto a cui l’essere umano sia stato interessato: migliorare e proteggere la nostra vita” – ha aggiunto il presidente Marco Simoni durante il suo TEDx talk – “Con questa ambizione, arruoleremo più di 1000 scienziati tra i migliori sul campo, esclusivamente seguendo criteri di selezione internazionali e aperti. Nei prossimi anni, nell’area di 1 milione di metri quadrati che ha ospitato l’Expo Milano 2015 e che si sta trasformando in un Distretto della Scienza e dell’Innovazione, daremo vita a un centro di ricerca di scala mondiale, con 3 mila metri quadrati di laboratori interdisciplinari“.

Le infrastrutture di Human Technopole saranno anche condivise e disponibili ai ricercatori di altri centri in Italia. “Ciò che vogliamo fare avrà un impatto positivo, su almeno tre diversi livelli” – conclude Simoni – “Per la scienza, fornendo approcci multidisciplinari per lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi modelli e metodi di analisi dei dati. Mettendo a disposizione di tutta la ricerca italiana un hub dotato di tecnologie che difficilmente le singole università possono avere; per i pazienti, garantendo loro un rapido accesso a diagnosi e terapie innovative, e facendo crescere la consapevolezza e la partecipazione; per l’economia, formando figure altamente specializzate, creando nuove opportunità per lo sviluppo industriale nei settori delle lifescience”.