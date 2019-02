Un pubblico internazionale al Jrc di Ispra per TEDxVareseSalon

Grande successo di partecipazione al Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra per TEDxVareseSalon, la conferenza internazionale in stile TED che si è svolta venerdì scorso 15 febbraio e ha sviluppato il tema della “La scienza per disegnare il mondo” con sei relatori provenienti da centri di ricerca o istituti scientifici da tutta Europa.

All’evento ha partecipato un pubblico internazionale di 450 persone (dalla provincia di Varese e dall’Italia ma anche da altri paesi dell’Unione Europea, dell’Asia e del Sudamerica), che ha riempito l’auditorium del centro di ricerca della Commissione Europea e le sale messe a disposizione per la diretta video degli interventi dei relatori. Presenti tra il pubblico anche la vice-direttrice generale del Joint Research Centre Maive Rute e i direttori del JRC di Ispra Elke Anklam e Krzysztof Maruszewski.

La conferenza è stata trasmessa in diretta streaming ed è stata seguita da migliaia di persone. L’hashtag ufficiale dell’evento è entrato negli argomenti di tendenza italiani di Twitter per tutta la serata. Centinaia le persone iscritte alle liste d’attesa per partecipare all’evento.

Dopo i talk della conferenza, i partecipanti hanno potuto visitare sette laboratori del Joint Research Centre in un’esperienza notturna interattiva guidata dai ricercatori e responsabili del centro, scoprendo lo European Solar Test Installation, un laboratorio di riferimento in Europa per la verifica della produzione di energia di pannelli fotovoltaici; lo European Laboratory for Structural Assessment, un laboratorio in cui i ricercatori europei testano la resistenza di interi edifici a terremoti ed esplosioni; il Nuclear Safeguards and Security Laboratory, un laboratorio in cui gli scienziati sviluppano e testano il funzionamento sicuro degli impianti nucleari; I laboratori sulla qualità dell’acqua, attrezzati per testare campioni di acqua rispetto alla presenza di inquinanti e prodotti chimici; gli European Interoperability Centres for Electric Vehicles and Smart Grids, i laboratori dedicati ai veicoli elettrici e alle misurazioni delle emissioni elettromagnetiche generate dalle auto elettriche e ibride e la loro comunicazione wireless con le reti elettriche intelligenti e lo European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing, il laboratorio in cui gli scienziati del Joint Research Centre testano e convalidano metodi scientifici per sostituire i test sugli animali.

Durante la serata è stata annunciata anche la data della terza edizione di TEDxVarese, che si svolgerà domenica 9 giugno al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Il team organizzatore dell’evento ha anche annunciato la novità di Innovation Garden, l’evento sull’innovazione della città di Varese, che prenderà vita a Palazzo Estense e al Teatrino Santuccio il 7 e 8 giugno.