Da New York alla Valceresio: arrivano gli origami del Triassico

Scienza, storia e origami da New York alla Valceresio per far giocare i bambini.

Domani, domenica 24 febbraio, il Museo dei fossili di Besano organizza un divertente laboratorio per festeggiare l’amicizia nata tra il piccolo museo l’American Museum of Natural History .

Protagonisti del laboratorio l’arte giapponese degli origami e i nuovi animali del Triassico, realizzati in carta, che il Museo di New York ha condiviso con Besano dopo averli usati per addobbare l’albero di Natale e che ora andranno a decorare le sale del museo besanese.

La giornata si aprirà alle 14 con il laboratorio di origami per adulti, in collaborazione con Marianella della Toffola di Spazio Marigami.

Alle 14.30 visita al museo per bambini e accompagnatori, e a seguire alle 15.30 il laboratorio di origami per bambini (dai 6 anni).

Il costo del laboratorio è di 8 euro per partecipante, con la possibilità di un pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini) a 25 euro.

Informazioni e prenotazioni: 333 7849836