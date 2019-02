Oggi è il “World Nutella Day”, la festa più golosa che c’è

Ivan Graziani le dedicò un’interna canzone, Giorgio Gaber la citava in uno dei suoi brani più famosi “Destra-Sinistra”, Nanni Moretti la spalmava sul pane nel film “Bianca” per sconfiggere la nevrosi.

Oggi si celebra il “World Nutella Day”, la festa dedicata alla crema spalmabile più amata del pianeta. Dalla sua nascita infatti, ha conquistare bocche e cuori di intere generazioni e dal quel 1946 è diventata un’immancabile presenza nelle credenze degli italiani, da Nord a Sud ma non solo.

Spalmata sul pane o mangiata con il cucchiaio, la dolce crema è nata dall’intuizione di Michele Ferrero: rinnovare la Pasta Gianfujot nata nella storica pasticceria del padre Pietro, per creare qualcosa di nuovo, capace di superare i confini nazionali.

Così dalla fabbrica di Alba, nelle langhe, nel 1946 nasce il primo vasetto marchiato Nutella, un nome derivato da “nut”, nocciola in inglese, e dalla graziosa desinenza “ella”. Una scritta che conquisterà ben presto tutta Italia, l’Europa e il mondo interno. Prima la Germania, poi la Francia per arrivare oltreoceano.

Una crema tanto buona che ancora oggi in molti cercano di imitarla ma senza riuscirci. Le nocciole di Alba sono l’elemento principale ma è l’equilibrio con gli altri ingredienti a creare la perfetta alchimia che viene confezionata nei vasetti di vetro dal lontano dopoguerra. Una combinazione perfetta che, insieme alla capacità imprenditoriale dell’azienda tutta italiana, ne accresce la fama.

La scritta Nutella infatti, “n” nera e il resto della parola in rosso, nel giro di poco è riconoscibile in tutto il mondo. Sul vasetto l’etichetta con un pezzo di pane, un bicchiere di latte e le nocciole: un messaggio semplice che non verrà mai cambiato e che si adatterà ai cambiamenti del tempo.

Ogni anno vengono distribuite circa 350mila tonnellate della dolce crema marrone, realizzati in nove fabbriche distribuite in diversi continenti, e per alcuni resta un prodotto irrinunciabile e, per certi versi, inattaccabile.

Non sono bastate le campagne contro l’utilizzo dell’olio di palma nei prodotti alimentari o per un’etichetta «dal miglior profilo nutrizionale» per scalfire il suo nome: la Nutella è la Nutella e il pubblico la vuole con tutti i suoi grassi e i suoi zuccheri.

Il “World Nutella Day” è nato nel 2007 da una blogger americana e vuole essere una giornata dove gli appassionati di tutto il mondo si danno appuntamento sui social media, a casa o in ufficio, per condividere storie e ricette.

Le iniziative sono diverse ma siamo certi che la più bella e gustosa, per i fan, sarà quella di aprire un nuovo vasetto. Magari quello da 200 grammi, così una volta finita la crema, lo si potrà usare come bicchiere e unire all’infinita collezione in credenza.