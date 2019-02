Orienteering al Parco Mantegazza con il Cai

Gioco di orienteering al Parco Mantegazza sabato 2 marzo a partire dalle ore 15, promosso dal Cai (Club alpino italiano) di Varese “Per i giovani”.

“Viaggio attraverso il magico mondo della montagna” è il titolo della manifestazione pensata per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su.

Nel corso del pomeriggio saranno presentate le attività e i corsi proposti per l’anno 2019 ai giovani che amano stare all’aria aperta in compagnia di coetanei, desiderosi di scoprire nuovi orizzonti con un pizzico di avventura. Grazie alla guida esperta degli accompagnatori del club.

Da oltre 30 anni all’interno del Cai Varese opera un gruppo di accompagnatori titolati, specificatamente formati per proporre ai bambini e ai ragazzi a partire dagli 8 anni, esperienze in ambiente montano studiate e calibrate in funzione all’età e alle esigenze di ciascun partecipante.

“L’attenzione ai compagni, la solidarietà e l’amicizia, lo spirito di avventura, l’impegno personale e un po’ di sana fatica sono i valori cui si ispira il progetto educativo per i Giovani del Club Alpino Italiano – spiegano i promotori – Un progetto capace di proporre la bellezza del contatto con la natura e la semplicità della vita in ambiente montano, prestando sempre la massima attenzione in tema di sicurezza”.

La manifestazione è gratuita.

L’ingresso del Parco Mantegazza del Castello di Masnago è da via Cola de Rienzo.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella sede del Cai Varese di via Speri della Chiesa 12.

Per maggiori informazioni alpinismogiovanile@caivarese.it oppure 339 6175251.