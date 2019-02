PalAlbani, lavori conclusi: riapre la pista del ghiaccio

Buone notizie – finalmente – per gli appassionati varesotti degli sport sui pattini. All’ora di pranzo di oggi – martedì 19 febbraio – è stata riaperta la pista del palaghiaccio di Varese che era stata chiusa per via di un problema strutturale al basamento di una delle travi (la numero 12) che compongono la volta dell’impianto.

I lavori si sistemazione sono stati eseguiti da un’azienda incaricata dai Killer Bees Varese, la società che ha in carico la gestione del PalAlbani, e sono stati realizzati in seguito al confronto con i tecnici di Palazzo Estense (l’impianto è infatti di proprietà comunale). Da oggi dunque la pista è di nuovo a disposizione delle società (di hockey, pattinaggio, sledge hockey) che la utilizzano per allenamenti e partite ma anche per gli appassionati che la sfruttano per il pattinaggio libero.

Nessun problema invece per la piscina che si all’interno della medesima struttura ma su un altro lato del PalAlbani, che è rimasta aperta anche nel corso dei lavori di sistemazione visto che non si trova nell’area interessata alle problematiche. Vale la pena ricordare la portata sociale del complesso che sorge in via Albani: sono quasi 100mila gli ingressi annui tra pista e piscina con sette società costantemente coinvolte e circa 60 persone che operano a vario titolo e con mansioni diverse al suo interno.