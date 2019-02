Tutto pronto per il “carnevale in valle”

In vari paesi il carnevale e le sue celebrazioni hanno vissuto alterni momenti di vitalità, in alcuni casi, dove si arrivava perfino ad organizzare imponenti e faraoniche sfilate, il carnevale non si festeggia più.

In Valcuvia questo non è accaduto: si può ben dire che da oltre settant’anni il Carnevale é sempre stato vissuto e partecipato a “regola d’arte”.

Il carnevale in valle si terrà sabato 2 marzo e le proloco di Cuvio e Cuveglio, organizzatrici della festa, stanno preparando nuove attrazioni per il finale della sfilata che si concluderà, presso lo storico giardino dei Litta, feudatari della Valle, ora Parco Comunale “Pancera”. Sono circa una decina i carri e gruppi mascherati attesi in Valcuvia che si ritroveranno verso le 13.30 al Centro Commerciale Valcuvia Shop di Cuveglio per dar vita alla manifestazione.

La sfilata, che seguendo le nuove normative di sicurezza sarà debitamente presidiata, partirà alle 14.15 e proseguirà lungo la Statale verso Canonica, con breve sosta al Centro Commerciale La Boffalora e quindi proseguimento verso il Parco Comunale di Cuvio dove le Pro Loco offriranno polenta bianca e salsiccia per ritemprare i figuranti e gli spettatori; nel frattempo una qualificata ed esperta giuria premierà i carri più impegnativi ed attraenti e i gruppi meglio mascherati.

Un riconoscimento anche alle mascherine piu’ belle della giornata che saranno premiate con la nomina a Re e Regina del Carnevale.

Speaker qualificati racconteranno notizie e aneddoti riguardanti i carri e il carnevale, e si potranno ascoltare lungo tutto il percorso grazie alle moderne tecnologie.

La festa si concluderà con giochi in compagnia di Pallino e Pallina, allegria in musica con la Filarmonica Cuviese e i famosi tortelli da gustare con un buon bicchiere di bonarda e chardonnay.

E sarà sempre festa comunque: in caso di brutto tempo ci si ritroverà presso la sala

polivalente di Canonica per giochi e balli riservati ai bambini.

Sono ancora aperte le adesioni per i gruppi mascherati e i carri allegorici che vogliono partecipare alla sfilata.



Per informazioni e iscrizioni al Carnevale in valle:

www.cuvio.com Tel.: 0332 651124 – 3334007156

www.procuveglio.it Tel.: 0332 650850 – 335 6821412