Pro Patria – Arzignano Valchiampo, la sfida in diretta
Tigrotti in campo allo "Speroni" di Busto Arsizio contro i giallocelesti dalle ore 14.30 di domenica 19 aprile: segui e commenta con noi il match in #direttavn
La Pro Patria, dopo il successo contro la Dolomiti Bellunesi, ora cerca il bis contro l’Arzignano Valchiampo per provare ad evitare ancora la retrocessione aritmetica. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
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