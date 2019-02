Rapina in distributore, arrestato un 33enne italiano

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale, la Polizia della città di Locarno e la Polizia comunale di Ascona comunicano che il 25.02.2018 è stato arrestato un 33enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese.

L’uomo è l’autore di una rapina avvenuta poco dopo le 21.30 in un distributore di benzina di via Varenna a Locarno. Dopo aver minacciato la commessa con un coltello, il 33enne si era fatto consegnare del denaro dandosi alla fuga. Il successivo dispositivo coordinato dalla Centrale operativa della Polizia cantonale con il suo sistema integrato di aiuto alla condotta, che permette di allertare in tempi estremamente rapidi tutte le pattuglie delle forze dell’ordine attive nella zona interessata dall’evento, ha quindi portato al fermo dell’uomo.

L’arresto è stato operato intorno alle 22 da agenti della Polizia della città di Locarno e della Polizia comunale di Ascona che hanno intercettato il 33enne mentre si allontanava a bordo di un’auto . La principale ipotesi di reato è quella di rapina. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.