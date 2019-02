Relax di coppia e ciaspole al chiaro di luna per San Valentino

Charme e benessere, circondati dal silenzio e dall’incomparabile bellezza della montagna d’inverno. Un soggiorno al Bucaneve, a Bielmonte nel cuore dell’Oasi Zegna, è un regalo di coppia perfetto per festeggiare insieme il giorno degli innamorati.

Via dalla città, tra discese a due sugli sci, romantiche ciaspolate nei boschi e tante coccole e relax in un albergo che è uno chalet d’autore, progettato nel 1963 da Luigi Vietti. L’eleganza della tradizione alpina e l’integrazione nell’ambiente circostante, che caratterizzavano il progetto originale dell’architetto, contraddistinguono ancora oggi il Bucaneve, con il suo rivestimento in legno di abete e le 20 camere dove basta affacciarsi per risintonizzarsi con la natura.

Lo sguardo dalla terrazza dell’albergo, nel punto più panoramico di Bielmonte, abbraccia la Pianura Padana fino alle cime del Monviso e del Monte Rosa. Una vista che si gode anche dalle due suite romantiche, prenotabili senza supplemento il lungo weekend di San Valentino. Quattro giorni in cui Bucaneve diventa un nido d’amore, una location intima dove dedicarsi a cene a lume di candela davanti al camino, serate in terrazza, muniti di coperta, a guardare le stelle, e bagni di coppia sorseggiando spumante in una grande vasca di legno, idromassaggio, con vista sul paesaggio circostante: il fiore all’occhiello del centro benessere dell’hotel, dall’approccio olistico.

Dalle essenze aromatiche ai suoni, dal letto di fieno ai vapori del bagno turco, ai trattamenti beauty per lui e per lei a base di erbe e fiori di montagna, qui tutto ha un effetto calmante e avvolgente. Per il fine settimana più romantico dell’anno, è stato messo a punto un rituale speciale, per due, che inizia con una spazzolatura, ovvero, un massaggio tradizionale ayurvedico, eseguito a secco con pregiate spazzole fatte a mano con materiali naturali, che rinfresca e stimola la pelle e il sistema linfatico, migliora la circolazione sanguigna e il rilascio di tossine.

Mani esperte eseguiranno poi, in contemporanea alla coppia, un profondo massaggio decontratturante, per sciogliere le tensioni della schiena e del tratto cervicale. Speciale anche la cena del 14 febbraio ideata dallo chef Giacomo Gallina: un menu passionale, all’insegna del rosso, colore dell’amore, che si apre con una sequenza di antipasti afrodisiaci e prosegue con ravioli di barbabietola ripieni di aragosta, risotto al Franciacorta con melograno e Castelmagno, filetto di vitello avvolto nello speck con crema al tartufo e cognac. Quindi, il gran finale: meringata ai frutti della passione e coulis di lamponi.

Ma romanticismo e atmosfera non sono solo all’interno dell’albergo. Impossibile non innamorarsi del panorama che si ammira dalla seggiovia monoposto che sale da Bielmonte al Rifugio Montemarca: sospesi in aria, su quest’impianto che riporta indietro nel tempo, la vista sul Monte Rosa è esclusiva. Il top è salire verso sera per ammirare la cima alpina con lo spettacolo del tramonto sullo sfondo. Arrivati in cima, ci si può fermare per un aperitivo al rifugio.

Meta di sciatori e degli amanti delle ciaspole, che proprio il 16 febbraio, in occasione del plenilunio, potranno partecipare a un’escursione notturna con la guida. C’è qualcosa di più romantico dell’incanto della luna piena, del surreale silenzio dei boschi di notte, dello scricchiolio della neve sotto i passi e dello splendore delle stelle?

Per il weekend di San Valentino, l’albergo Bucaneve propone due diversi pacchetti:

– per chi prenota per la notte di giovedì 14 febbraio, 250 € a coppia, per la suite romantica (se libera, o una camera doppia), prima colazione, cena con menu speciale San Valentino, ingresso alla Spa, rituale di coppia (spazzolatura + massaggio) e 90 minuti di percorso benessere.

– per un soggiorno da venerdì15 a domenica 17 febbraio, 230 € a coppia per 2 notti in doppia con trattamento di mezza pensione, ingresso al centro benessere, rituale di coppia e 90 minuti di percorso wellness.

Informazioni e prenotazioni: Albergo Ristorante Bucaneve, Strada Panoramica Zegna, 232 Località Bielmonte, 13824 Veglio (Biella, Italy). +39 015.744184, bucaneve@oasizegna.com, bucaneve.eu.