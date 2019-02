Sannino varca il Rubicone, anzi il Ticino: allenerà il Novara

Fa un certo effetto leggere l’ufficializzazione di una notizia che era nell’aria da ieri: Giuseppe Sannino, il condottiero del primo Varese in Serie B, riprende la sua carriera proprio da uno dei pubblici che più lo ha preso di mira in quegli anni, quello di Novara.

Il tecnico di Ottaviano, 61 anni, è stato annunciato quest’oggi – martedì 19 febbraio – quale nuovo tecnico della formazione piemontese che non sta rendendo secondo le attese nel girone A di Serie C: i lancieri sono attualmente al nono posto del girone – ancora in zona playoff quindi – con un ruolino di marcia così così, fatto di 7 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte. In squadra Sannino ritroverà un altro eroe della promozione dei biancorossi in B, e cioè Daniele Buzzegoli, un altro ex biancorosso come Umberto Eusepi e quello che ai tempi era il “nemico” principale, l’argentino Gonzalez (quello che era opposto ai bomber del Varese anche in alcuni cori della Curva Nord).

Il mister campano, ma cresciuto a Torino, raccoglie l’eredità di William Viali che è stato esonerato in mattinata. Per Sannino quello di Novara è il secondo incarico in questa stagione: a ottobre era infatti volato in Grecia per allenare il Levandiakos, nella massima serie di quel paese. Un’avventura durata lo spazio di circa tre mesi: a gennaio infatti è stato esonerato con il suo staff dalla società di Livadeia.

Varese-Novara fu una grande rivalità nel 2009/10 (furono entrambe promosse: direttamente i biancoazzurri, con i playoff i biancorossi) e nel 2010/11, la prima in Serie B, con Sannino sulla panchina lombarda e Tesser su quella piemontese. La gara di andata, a Masnago, fu addirittura epica con un nubifragio che costrinse l’arbitro a interrompere il match che venne completato il giorno successivo. Eroe, nell’occasione, Eros Pisano, autore di una doppietta nel 3-1 finale. Al ritorno sul prato del “Piola” fu ancora il terzino destro a gelare il pubblico novarese: 1-1 con Bertani in rete nel primo tempo e Pisano a replicare. E all’uscita per Sannino furono fischi e parole pesanti.