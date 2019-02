Una serata dedicata alla Paton con Cafe Racer Varese

Sarà la Paton – storica casa motociclistica lombarda con sede a Cassinetta di Lugagnano – la protagonista del terzo evento pubblico organizzato da Cafe Racer Varese, la comunità di amanti delle due ruote attiva in città che ha iniziato un percorso fatto di serate dedicate alla cultura della motocicletta ma anche al piacere di stare insieme.

L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà dalle ore 21 di giovedì 21 febbraio negli spazi dello Spitz di viale Valganna 34 e si articolerà sul racconto delle emozioni vissute dallo staff dello “Z Racing Team” e da Paton sia al celebre Tourist Trophy sull’isola di Man (dove la verde moto milanese ha fatto incetta di vittorie) sia soprattutto alle esperienze trascorse alla 24 Ore di Le Mans motociclistica. Alla quale la squadra tornerà tra poche settimane. E sulla terrazza dello Spitz non mancherà anche una sorpresa: la possibilità di osservare da vicino i bolidi da corsa “narrati” nel corso della serata.

Come nelle occasioni precedenti, il talk show in sala sarà intervallato da una serie di filmati sia legati agli ospiti della serata sia a Cafe Racer Varese, un “motomovimento” (i responsabili amano utilizzare questo termine) che in breve tempo ha già saputo aggregare un alto numero di appassionati.