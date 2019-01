Nasce Cafè Racer Varese: la community delle due ruote

Sui social si è presentato così: «Non è un motoclub. Non è neanche uno sport club. Non è una crew… non è un sacco di cose» e noi aggiungiamo che è sicuramente passione, visione e avventura. Nasce Cafè Racer Varese una community di persone che condividono l’amore per le due ruote, i viaggi e il senso si libertà che la guidare una moto può regalare.

Cafè Racer si è presentato ufficialmente ieri sera allo Spitz, in una serata tra amici e ospiti d’eccezione, presentati da Damiano Franzetti. Il progetto nasce un po’ per caso quando alcuni amici riders fondano un gruppo whatsapp per organizzare gli incontri, le escursioni in moto e i viaggi. Nel tempo il gruppo cresce sempre di più, non tutti si conoscono ma il senso di appartenenza lo rafforza e la voglia di realizzare progetti insieme, anche. Il gruppo quindi si organizza e – da ieri – ogni primo e terzo giovedì del mese si incontrerà per parlare di moto, organizzare viaggi e ha già in serbo un grande evento a Varese per la prossima estate.

Il primo appuntamento ha portato tutti in Islanda grazie al documentario “The 5th element” realizzato da Giulietta Cozzi e Luca Viglio per il blog Half-Mag. Tra panorami suggestivi, natura incontaminata e… inconvenienti motociclistici, Giulietta e Luca hanno raccontato le difficoltà e anche la bellezza di questa avvenuta che ha fatto respirare l’essenza di quella terra e della sua esplorazione in moto. Nel corso della serata un altro grande esempio di passione è arrivato da Angelo Tenconi, classe 1934, una carriera fatta di tante vittorie e record di velocità a livello italiano ed europeo.

I prossimi appuntamenti con le serate di Café Racer Varese vedranno protagonisti Matteo Belli, autore di un giro del mondo in moto (7 febbraio) e il Team Paton che racconterà l’esperienza alla 24 ore di Le Mans (21 febbraio).