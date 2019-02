Si è spento l‘ex sindaco Bruno Balzarini

Si è spento all‘età di 80 anni, Bruno Balzarini, ex sindaco di Ispra, anima e promotore di molte attività nella cittadina del Basso Verbano.

Balzarini ha dedicato alla comunità e alla politica locale gran parte della sua vita:è stato primo cittadino isprese dal 1995 al 2004, consigliere comunale dal 2004 al 2009 e poi ancora brevemente nel 2014 (dimessosi alla prima seduta dell’amministrazione De Santis), fondatore e presidente de “La Famiglia Isprese 1985” dal 1985 al 2015 anno in cui è diventato presidente emerito carica che ricopriva tuttora. Appassionato di cultura e tradizioni locali era giornalista pubblicista e direttore del periodico di informazione e cultura locale “Il Crocione” oltre che regista teatrale.

Nell‘ambito delle attività della famiglia isprese, nel 1985, ha ideato anche il premio Padre Ignazio da Ispra, massima onorificenza cittadina.

Molto amato dai suoi concittadini, è ricordato da tutti anche per i suoi modi gentili, per il suo sorriso e per la sua disponibilità a mettersi in gioco in prima persona. Nel 2014 ha partecipato da concorrente alla trasmissione Rai, La prova del cuoco.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 23, alle 16 in chiesa parrocchiale.