A spasso coi mostri, in biblioteca

Il gruppo “Lettori e lettrici fuori dalle righe” propone per sabato 2 marzo, alle ore 10.30 una mattinata in biblioteca interamente dedicata ai bambini.

“A spasso coi mostri” è il titolo scelto per una serie di letture animate pensate per piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Partecipazione gratuita.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale di piazza Luigi Mauri scrivendo a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it oppure 0331 217210.