Spray e martellate: raid vandalico contro il Comune

Raid vandalico nella notte ai danni del palazzo comunale. Intorno alla 1 e 44, come mostrano le immagini della videosorveglianza, due individui a volto coperto hanno preso di mira la porta principale del Municipio in piazza Repubblica. Hanno scritto con vernice spray nera lo slogan “I fascisti hanno amici in Comune” e hanno preso a martellate le porte scorrevoli.

Il Municipio è stato regolarmente aperto per l’intera giornata anche perché già nelle prime ore del mattino gli operai comunali si sono attivati per coprire i buchi con cartelloni.

«Ancora una volta la città deve fare i conti con questi delinquenti, perché è chiaro di chi stiamo parlando, dei soliti noti – ha commentato il sindaco Alessandro Fagioli – Ovviamente l’Amministrazione sporgerà denuncia e mi auguro che i nostri agenti riusciranno ad individuare i colpevoli, come già accaduto in passato. E’ oltretutto un Paese strano: si vuole infatti processare un Ministro solamente perché difende i confini e non si condanna chi attacca le sedi istituzionali».

Sempre ieri notte sono stati affissi decine di volantini contro l’associazione Accademia Diciannove. I manifesti, in cui si invita a “non lasciare spazio ai fascisti”, sono stati incollati nella zona della biblioteca di Casa Morandi perché stasera in Sala Nevera si terrà l’appuntamento con il giornalista d’inchiesta e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi dal titolo “Vaticano tra corvi e colombe” che affronterà l’indagine che ha riguardato le controversie economiche e politiche della Santa Sede.