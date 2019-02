Taglio dei bagolari Saronno si mobilita. Domani passeggiata in via Roma

“Non s-troncate via Roma” questo l’appello dei saronnesi dopo che l’Amministrazione comunale ha reso noto il taglio dei 60 bagolari del viale alberato tra gli incroci con via Guaragna e via Manzoni. Un appello che dai social, con una riunione giovedì sera, si è trasformato in una manifestazione in programma domani.

Sabato 23 febbraio alle 15, il tam tam dei social network, sta organizzato una passeggiata tra gli alberi di via Roma… sperando che non sia l’ultima”.

Il ritrovo è davanti a Villa Gianetti al civico 35. Un appuntamento in chiave positiva per dire “si agli alberi”, “si alla nostra salute” e “si al patrimonio storico e naturale”. Oltre allo slogan “Non s-troncate via Roma” è anche stato lanciato l’hashtag #salvaviaRoma.

L’iniziativa come detto è partita da un gruppo di cittadini che la stanno promuovendo, visti i tempi stretti, rilanciando la locandina sui social network. Il futuro del viale alberato è al centro di un vivace dibattito cittadino ormai da due mesi da quando l’Amministrazione ha tagliato le prime 9 piante per riqualificare il marciapiedi. Il progetto originale, contro il quale sono state raccolte firme, realizzate petizioni, prevedeva il taglio di 20 piante al massimo ma il primo cittadino Alessandro Fagioli dopo una breve pausa al cantiere ha deciso di tagliarle tutte e 60.