Tra teatro e danza sul palco “Ci sono giorni in cui…”

La Compagnia AltroVerso, direzione artistica Stefano Arado, con il supporto del Centro Universitario Sportivo Insubria di Varese, il Patrocinio del Comune di Varese e dell’Università degli studi dell’Insubria, presenta lo spettacolo di teatro e danza “Ci Sono Giorni in cui” che passa in rassegna i momenti fondamentali della vita, le emozioni e le relazioni umane nelle quali tutti non potranno che immedesimarsi.

Regia e Coreografie Stefano Arado, revisione testi e voce narrante Michele Messina, con Stefano Arado, Aurora Bonfante, Clarissa Colombani, Alice Albore, Chiara Furfaro, Annalisa Perino e Michele Messina

L’appuntamento è sabato 9 febbraio 2019, ore 21.00, presso il teatro Soms, via Malgarini 3, Fraz. Caldana, Cocquio Trevisago.

POSTI LIMITATI, CONSIGLIATA PRENOTAZIONE BIGLIETTI

INFO&TICKET

Mail: compagnialtroverso@gmail.com

Tel: 0332219896

FB: @compagnialtroverso

Instagram: compagnia_altroverso

Sito web: www.compagnialtroverso.wordpress.com