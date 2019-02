Testa-coda per la Castellanzese

Ventesima giornata per il Girone A di Eccellenza. La capolista Castellanzese ha sulla carta un impegno alla portata per non perdere terreno, mentre alle sue spalle le inseguitrici dovranno stare attente a non inciampare.

Tutti in campo domenica 10 febbraio (ore 14,30) dopo la pausa forzata per neve. Tutti tranne il Varese, che salvo clamorose e inaspettate novità non scenderà in campo contro la Castanese.

Come anticipato, la Castellanzese prima in classifica non dovrebbe avere problemi a battere al “Provasi” il Ferrera Erbognone ultimo in classifica.

Sfide a distanza invece per il secondo posto. Il Verbano ospiterà il Città di Vigevano, il Legnano andrà a Sesto Calende contro la Sestese mentre la Varesina sarà impegnata sul campo dell’Accademia Pavese. Sfida d’alta classifica a Solbiate Arno dove il Busto 81 affronterà il Fenegrò.

Impegno esterno per l’Union Villa Cassano che cerca punti salvezza a Mariano Comense; chiude la giornata la sfida tra Ardor Lazzate e Alcione.