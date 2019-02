In tilt i semafori di Aguggari/Staurenghi

Via Paravicini incrocio viale Aguggiari e via Staurenghi: questa mattina traffico a rilento per via dei semafori in tilt.

Sul « giallo » anche l’impianto di via Fiume, strada che porta al parco di villa Milyus.

Probabilmente a causa di un guasto, i semafori non erano in funzione e le auto ai semafori, a rilento, si servivano della sola cartellonistica verticale e della segnaletica orizzontale per impegnare gli incroci.