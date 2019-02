In trasferta a Milano per sostenere il Varese

Il ritorno in campo del Varese nelle ultime due partite, seppure con una squadra a ranghi ridotti e senza svolte dal punto di vista societario, ha in parte risvegliato la voglia di calcio tra una fetta dei supporters della squadra di Domenicali.

Così anche il Club Passione Biancorossa ha deciso di tornare a organizzare una trasferta per restare accanto a Simonetto e compagni: ciò che avverrà domenica 3 marzo, quando il Varese giocherà a Milano sul campo dell’Alcione (ore 14,30).

Il programma prevede il ritrovo alle 13 sul piazzale dello stadio di Masnago e il ritorno al termine del match. Il costo del trasferimento in pullman è fissato in 15 euro; quello del biglietto di ingresso al campo è escluso e il tagliando verrà acquistato sul posto. La trasferta verrà effettuata con un minimo di 30 adesioni. Per informazioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo cpassionebiancorossa@libero.it oppure direttamente a Isacco, Antonella, Fabiola o Franco.