Trasferta siciliana per il Banco Bpm Sport Management

Un altro big match attende il Banco BPM Sport Management che, dopo aver affrontato Brescia e Pro Recco, domani – sabato 23 febbraio alle ore 15.00 -, per la diciannovesima giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, farà visita all’Ortigia, l’ex squadra del mastino Giacomo Casasola.

Proprio nella vasca siciliana si chiuderà un trittico di partite decisamente difficili per i Mastini di Busto Arsizio che, dopo aver affrontato la seconda e la prima classifica dello scorso campionato, andranno a far visita alla quarta, perdendo il posto sul podio proprio contro il Banco BPM Sport Management.

Il sette di Busto Arsizio è tornato al completo soltanto negli scorsi giorni dopo una settimana di allenamenti a ranghi ridotti a causa delle assenze di Edoardo Di Somma, Andrea Fondelli e Luca Damonte impegnati con la calottina dell’Italia che martedì sera ha battuto, a Marsiglia, la Francia per 6-4 chiudendo al primo posto il gruppo C di Europa Cup (grazie anche ai gol di Fondelli e Di Somma).

Attualmente l’Ortigia si trova in settima posizione nella classifica di serie A1 con 26 punti, a un solo punto di distanza dal sesto posto (l’ultimo utile per qualificarsi alle Final Six scudetto) occupato dalla RN Florentia. Così come Busto Arsizio, anche il Circolo Canottieri Ortigia è reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Per la formazione guidata da mister Piccardo quattro le novità in organico rispetto alla passata stagione: il portiere Damiano Pellegrino (dal Waterpolo Catania), l’attaccante Albert Espanol Lifante (Barceloneta), il centroboa Matthew Farmer (Hunter Hurricanes), e il centrovasca Sebastian Susak (Como Nuoto).

DIRETTA TV la gara di domani tra Circolo Canottieri Ortigia e Banco BPM Sport Management sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della formazione siciliana all’indirizzo web: www.facebook.com/CircoloCanottieriOrtigia