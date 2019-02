Un sondaggio per scegliere il futuro della rotonda di San Rocco

L’amministrazione comunale di Somma Lombardo lancia un sondaggio tra la cittadinanza per scegliere il futuro della rotonda di San Rocco, per sostituire il cedro abbattuto da un fulmine la scorsa estate.

La consultazione avrà luogo sulla pagina Facebook ufficiale della Città (qui) a partire dalle ore 12 di lunedì 25 febbraio e per una settimana. I cittadini potranno decidere tra due opzioni: se vorranno vedere ripiantumato un albero simile al cedro abbattuto dal fulmine lo scorso 5 agosto 2018 oppure se preferiranno sistemare l’aiuola con una quinta scenica vegetale che valorizzi la chiesa di San Rocco.

Nel primo caso, spiega il sindaco Stefano Bellaria, «decideremo insieme a tecnici comunali e a un agronomo quale tipologia di albero ripiantumare nella rotonda di ingresso sud della città, consci che ci vorrà del tempo prima di vedere di nuovo una pianta maestosa di quindici metri d’altezza com’era il cedro secolare». Nel secondo, chiarisce ancora Bellaria, «la creazione di un filare di vegetazione che faccia risaltare la chiesa di San Rocco permetterebbe alcune installazioni temporanee, come la stella di Natale, che è stata molto apprezzata e fotografata».

La scelta della Giunta Bellaria di confrontarsi con la cittadinanza tramite consultazioni e sondaggi rientra in un più ampio programma di partecipazione e trasparenza. Proprio in questi giorni sindaco e assessori sono impegnati nelle riunioni dei quartieri per presentare il bilancio preventivo e il piano opere pubbliche 2019, oltre ad assistere alla elezione dei nuovi segretari di quartiere.