Un tè e un biscottino ad Arnate

“Tra un tè e un biscottino” è il titolo degli incontri pomeridiani proposti dall’Associazione Buon Vicinato di Arnate.

Appuntamenti organizzati, in programma dalle 15, proposti negli spazi dell’oratorio Don Bosco, in via XXII marzo, nel quartiere Arnate di Gallarate.

Si parte il 20 febbraio con “Ricordando il musichiere”, pomeriggio musicale con Gigi. Al 6 marzo si onora il Carnevale con la tombolata in maschera. Il 20 marzo si festeggerà la primavera con un pomeriggio di giochi. E infine al 10 aprile ci sarà un altro pomeriggio di festa con “La sorpresa nell’uovo”, alla vigilia della Pasqua.

Sono, questi, gli appuntamenti dei primi mesi dell’anno. Il resto del programma seguirà.