Uyba, quinto set fatale a Scandicci

Trasferta amara per la UYBA che in quel di Scandicci perde per 3-2 (22-25, 25-23, 25-21, 23-25, 15-12) contro le padrone di casa della Savino del bene.

Scandicci conquista due punti molto importanti per la classifica, avvicinandosi ancora di più al secondo posto, potendo poi gioire per la sconfitta di Novara per mano di Monza (che per contro “ruba” a Busto il quarto posto). Busto parte forte, poi subisce il rientro in partita delle padrone di casa, gioca fino all’ultima palla il quarto e poi “buttar via” il quinto. Bella prestazione delle padrone di casa che ce l’hanno messa tutta e, nonostante un avvio difficoltoso, hanno saputo accendere i motori.

Brillante prestazione per la centrale biancorossa Bonifacio che sta facendo vedere il suo grande valore e disputando una stagione da grande protagonista (sono suoi 7 dei 10 punti a muro della squadra). Ancora una partita da dimenticare per Grobelna che la guarda per la maggior parte del tempo dalla panchina e quando è in campo non si vede. Bene capitan Gennari, che gioca molto in ricezione e a fine partita segna 13 punti, di cui 3 ace. Top scorer è l’olandese Meijners che chiamata in campo sul finale di primo set, è una delle protagoniste della partita e termina con 19 punti. Applausi anche all’altra centrale, Beatrice Berti, che gioca bene e segna 8 punti (1 a muro). Dall’altra parte della rete Haak è incontenibile e con i suoi 28 punti (1 muro, 2 ace), è la migliore in campo. Bene anche Mitchem (16, 5 muri), Stevanovic (13, 2 muri, 3 ace) e la capitana Bosetti Lucia (10 punti, 3 muri).

Il prossimo impegno in campionato per le farfalle sarà sabato 2 marzo tra le mura del Palayamamay, dove arriveranno le bresciane della Banca Valsabbina Millenium Brescia.

LA PARTITA – Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Grobelna opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Botezat al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre con l’ace di capitan Gennari e le farfalle spiccano subito il volo (3-7) con una buona battuta e approfittando di una serie di erroracci delle avversarie (8-12 e time out coach Parisi). Al rientro in campo la situazione non cambia e Busto continua a correre (13-17). Sul 19-22 spazio anche a Meijners che entra su Grobelna. Alcuni errori consecutivi delle biancorosse concedono a Scandicci il -1 (21-22 e time out Mencarelli). Sul finale il murone di Bonifacio chiude 22-25.

Nel secondo parziale Mencarelli tiene in campo Meijners come opposto. La UYBA parta ancora forte e si porta sul 2-5, poi Gennari e compagne commettono una serie di erroracci e l’ace di Vasileva segna il primo vantaggio per Scandicci (6-5). Le toscane scaldano i motori ed entrano in partita, mettendo in seria difficoltà le farfalle (12-8). Sul 17-14 Mencarelli prova a dare spazio a Berti su Botezat. La UYBA non si arrende e punto dopo punto cerca di stare in scia (20-17 e time out Parisi). Sul finale si accende ancora di più la sfida tra le due formazioni (22-19). Scambi lunghi e spettacolari che accendono i tifosi Herbots conquista il 23-23 e riapre le sorti del set. Haak e Stevanovic chiudono il set 25-23.

Il terzo set si apre con il 3-1 a favore delle padrone di casa me le bustocche non ci stanno e riportano la situazione in equilibrio (5-5). Le toscane provano a scappare e si portano a +4 (15-11 e time out per Mencarelli). Al rientro in campo le biancorosse ritrovano il pari ma le padrone di casa sono scatenate e corrono sul 21-16 (altro time out per Mencarelli che prende da parte orto per darle delle indicazioni, mentre il secondo, Musso, parla con la squadra). Mitchem chiude 25-21.

Il quarto parziale inizia in equilibrio (9-9) poi le ragazze di coach Parisi trovano il +2 (11-9 e time out di Mencarelli che striglia le sue). La partita prosegue punto a punto e la sfida è accesa. Le farfalle prendono il volo e si portano sul 19-22. Il doppio muro di Adenzia riporta Scandicci a -1 (21-22) e costringe Mencarelli a fermare il gioco. L’attacco di Meijners e di Herbots chiudono il set 23-25.

TIE BREAK – Si gioca punto a punto e si va al cambio palla sul 7-8 a favore della UYBA. Bosetti e compagne non ci stanno e ritrovano il doppio vantaggio (11-9). A chiudere ci pensa Haak (15-12).

VOCI DAL CAMPO

A fine partita la regista biancorossa Orro, commenta con u po’ di rammarico la gara: “Ci è mancato il finale, mancava davvero poco. Ci sono state poche cose che potevamo sicuramente fare meglio. Il quarto posto è importantissimo e lotteremo per riprendercelo. Non molliamo e ce la metteremo tutta”.

Lucia Bosetti non è molto soddisfatta della prestazione generale ma con un carico di stanchezza accumulato nella partita di mercoledì contro Conegliano, Scandicci è stata brava a portare a casa il risultato: “Non poso dire di essere soddisfatta della partita perché potevamo fare meglio. C’era sicuramente tanta stanchezza mentale dopo i cinque set giocati mercoledì. Siamo state brave a riprendere per i capelli questa partita, che poteva mancare diversamente. La classifica è importante soprattutto per il futuro accesso alla Champions ma personalmente preferisco guardare quello che facciamo nel complesso in campo. Anche in ricezione abbiamo fatto fatica e il gioco dei centrali è stato condizionato anche da una ricezione non bellissima. Ci stiamo lavorando”.