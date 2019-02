“Viaggio nelle parole”, contro gli stereotipi

“Viaggio nelle parole”, per conoscere se stessi, la propria identità e anche gli altri, imparando a cambiare punto di vista per riconoscere e superare stereotipi e pregiudizi ed essere disponibili al confronto e a gesti di solidarietà. A questo progetto, proposto dallo “Sportello scuola volontariato e dall’associazione “Il Cantiere della Solidarietà”, hanno partecipato gli studenti di cinque scuole: Ic “Don Rimoldi” (assieme agli ospiti della cooperativa Mille Piedi), Ipsscis Einaudi, Isis Newton, Isis Manzoni Liceo Linguistico, tutti di Varese, e Isis Facchinetti di Castellanza.

Come testimonianza dell’impegno delle scuole verso il tema proposto, gli studenti presenteranno i lavori realizzati con i loro insegnanti durante la Conferenza che si terrà venerdì 22 febbraio, dalle ore 9 alle 13 nel Salone Estense di via Sacco, a Varese.

Ad accogliere le autorità, gli ospiti, gli studenti e i docenti il giornalista della Prealpina Mario Visco e Lella Iannaccone, referente dello “Sportello scuola volontariato” e presidente dell’associazione “Il Cantiere della Solidarietà”. Alla conferenza interverranno Salvatore Martinez, (Rappresentante personale della Presidenza Italiana per la Dimensione 3 Diritti umani , con delega alla “Lotta al Razzismo, Xenofobia e Discriminazione), il “Claun il Pimpa, al secolo Marco Rodari, impegnato da anni con la sua associazione “Per far sorridere il cielo” a prendersi cura dei bambini che vivono in territori di guerra e Amerigo Fusco, Commissario coordinatore di Polizia Penitenziaria al carcere di Opera, promotore di iniziative di solidarietà di successo.

A fare da cornice alle testimonianze di studenti e relatori ci sarà la band “Vela”, gruppo musicale dei richiedenti asilo politico del Centro Vela di Varese, Fondazione Progetto Arca onlus.