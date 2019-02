Virtus Cermenate 3 – Gelateria Cagliani Vivi Volley 1

Cermenate c’è, e lo dimostra avendo la meglio in quattro set su Induno Olona. Le varesotte arrivavano al match con due punti di vantaggio sulle comasche, e la formazione guidata da Pietroni-Proverbio, grazie al risultato maturato, sorpassa le dirette avversarie, conquistando il sesto posto in classifica.

Avvio di primo set punto a punto fino al 6. Cermenate conquista un buon break (9-6, 14-10) che gestisce (18-14, 23-16) andando a chiudere il parziale 25-17. Il secondo set è nuovamente equilibrato fino all’8-8, quando sono nuovamente le comasche a portarsi avanti (12-9).

Induno tenta di accorciare (13-12), ma le Cermenate non molla ed amministra il vantaggio (15-12, 22-18), respingendo un tentativo di aggancio delle varesotte nel finale (23-22) ed andando a vincere il parziale 25-22. Nel terzo set Cermenate parte contratta andando subito sotto 1-4. Le comasche piazzano un buon break (4-4), ma è nuovamente Induno ad allungare (6-9, 9-12). Le comasche non demordono e rimettono tutto in equilibrio (13-13). Punto a punto fino al 17, quando sono nuovamente le cermenatesi a portarsi avanti (20-18). Ma Induno non ci sta e prima impatta sul 20-20 e poi piazza un break letale che spinge le varesotte alla chiusura del parziale (20-25). Parte nuovamente bene Induno nel quarto set (0-3). Cermenate pareggia subito (3-3, 7-7) e si porta avanti (10-7, 12-8).

Ma le varesotte non mollano e rimettono tutto in equilibrio sul 13-13. Si gioca nuovamente punto a punto fino al 16-16, quando è la formazione di casa a portarsi avanti (19-17, 23-18), andando a chiudere set (25-19) ed incontro. Coach Pietroni, al termine dell’incontro, commenta così: “Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nei primi due set. Abbiamo dimostrato che la nostra posizione in classifica è assolutamente meritata. Stiamo lavorando per migliorare ancora e fare meglio di quanto fatto nel girone di andata. Nella prossima giornata ci aspetta una partita durissima contro Solaro in trasferta (ndr. sabato 9 febbraio 2019 alle ore 18), ma il nostro obiettivo resta comunque quello di giocare la ogni partita alla ricerca del risultato”.

INFO MATCH

14^ Giornata Campionato Serie D Femminile – Fipav Lombardia

Virtus Cermenate – Gelateria Cagliani Vivi Volley 3-1 (25-17, 25-22, 20-25, 25-19)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi 2, Ruiu ne, Marinoni ne, Testoni 5, Maiocchi 8, Guarisco ne, Mancarella 13, Brenna 16, Clerici 15, Nasto ne, Tosetti ne, Castelli (L1), Bulgheroni (L2). Allenatore: Pietroni Francesco, Vice: Proverbio Giorgio.