I 100 anni degli Alpini con il Coro della Tridentina

Evento speciale e molto partecipato in occasione del centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, a Saronno, dove il locale Gruppo Alpini ha organizzato lo scorso 23 febbraio una serata particolre che ha coinvolto il numeroso pubblico.

Galleria fotografica Saronno - 100 anni alpini 4 di 5

L’iniziativa si è svolta all’Auditorium Aldo Moro, dove il Coro Brigata Alpina Tridentina si è esibito in un concerto. Per l’occasione, la sala è stata allestita in modo particolare, ricreando una trincea della prima guerra mondiale. Grazie ai volontari di Casa di Marta gli spettatori hanno potuto conoscere quale fosse la vita e il cibo di chi ha vissuto in luoghi così ameni. Grande la risposta del pubblico con rappresentanti delle varie sezioni alpine della zona. Durante la serata si sono raccolti fondi per il Banco di Solidarietà.

«Un evento sicuramente ben riuscito – dice Roberto Falchi, capogruppo del Gruppo Alpini Saronno – e di questo non posso che ringraziare i volontari di Casa di Marta, del Banco di Solidarietà e anche gli alpini del Coro Brigata Tridentina e quelli del gruppo di Saronno per l’ottima organizzazione. La serata è stata dedicata anche agli alpini “che sono andati avanti”».

«Un ringraziamento agli Alpini saronnesi e alle associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa ben riuscita sotto tutti gli aspetti – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – È sempre apprezzabile constatare come il territorio sia in grado di lavorare in sinergia».