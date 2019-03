2018 esportazioni da record con Germania primo partner

Il 2018, per il commercio estero varesino, è stata un’ottima annata: 10 miliardi e 500 milioni di euro è il valore dei beni esportati. Il vecchio record risaliva al 2015, quando le esportazioni furono pari a 10 miliardi e 400 milioni. Invece, rispetto al 2017, l’incremento è stato del +5,3%, una performance migliore nei confronti sia di quella nazionale, che ha registrato un +3,1%, sia di quella regionale, pari al +5,2%.

Cresce anche l’import provinciale che, tra gennaio e dicembre 2018, è aumentato del 5,2%, attestandosi a 6 miliardi e 497 milioni di euro. La bilancia commerciale relativa allo scorso anno è stata dunque positiva per oltre 4 miliardi di euro.

Entrando nel dettaglio dell’analisi condotta dall’Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio e disponibile sul portale online www.osserva-varese.it, scopriamo che negli scorsi dodici mesi la Germania si è confermata primo partner commerciale di Varese con 1 miliardo e 320 milioni di euro di export (+5,2% rispetto all’anno precedente) e con un peso relativo del 12,5%. Sebbene con un dato in diminuzione del 2,9%, la Francia conserva il secondo posto in valore assoluto, seguita da Regno Unito e gli Stati Uniti al quarto. Rispetto al 2017, nello scorso anno è risultato in forte ascesa l’export verso il Brasile (+73,8%) e, in generale, l’Estremo Oriente con dati particolarmente rilevanti riferiti a Cina e Giappone.

Analizzando poi i singoli settori, il 2018 ha visto migliorare l’andamento del comparto dei mezzi di trasporto (+20,9%), ma molto buone sono state anche le performance della farmaceutica (+40,5%), dei prodotti in metallo (+7,7%) e, anche se su volumi ridotti, del legno e carta (+11,4%). Meno bene, invece, gli alimentari e bevande e gli apparecchi elettrici.

Intanto, per mercoledì 20 marzo è previsto un nuovo seminario per le imprese dedicato proprio ai temi dell’internazionalizzazione. Con inizio alle 9.30, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti, si parlerà delle “Prove dell’Esportazione: Nuovi Regolamenti Doganali”. Sarà l’occasione per fornire alle aziende le competenze per la corretta gestione delle operazioni commerciali sui mercati esteri, con analisi delle procedure doganali, e per illustrare i documenti necessari nella corretta gestione della cessione IntraUE e dell’esportazione ExtraUE. Non mancherà quindi l’analisi delle problematiche relative all’origine delle merci e alle prove di avvenuta esportazione.

La partecipazione è gratuita con sede e/o unità locale in provincia di Varese e al costo di 61 euro per le altre. In ogni caso, occorre prenotarsi online sul sito www.va.camcom.it .