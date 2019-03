A fuoco una casa

Nella serata di ieri, mercoledì 19 marzo attorno alle 23 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Besozzo per un incendio abitazione.

Le fiamme sono partite in via Cascina Pedroni in un tetto. Per cause ancora in fase di accertamento, la copertura di un edificio di due piani è stata interessata da un’incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Ispra, Laveno e Varese con cinque automezzi: due autopompe, un autobotte, un’autoscala e un fuoristrada hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.