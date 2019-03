“Abitiamo Tradate, una lista per una comunità capace di vivere insieme”

La lista civica che appoggerà il candidato sindaco Mauro Prestinoni si chiamerà Abitiamo Tradate. A spiegare la filosofia del gruppo è il promotore del gruppo, Luigi Pala: «La proposta di una lista civica di territorio promossa da esponenti di Articolo uno e da persone disponibili a impegnarsi per il bene della propria città, ha ottenuto significativi riscontri. Si sta completando la lista dei candidati e scegliendo il simbolo. Il nome della lista civica sarà Abitiamo Tradate così da mettere in primo piano l’importanza di creare una comunità capace di vivere insieme in una città superando le differenze. Con lo stesso spirito la lista civica farà parte insieme al PD della coalizione per Mauro Prestinoni Sindaco».