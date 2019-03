Al Baff un evento per ricordare Max Croci

Tra i tanti appuntamenti importanti del festival, il più sentito sarà sicuramente “Max! Omaggio all’amico regista Max Croci”, un evento dedicato al regista nato a Busto Arsizio nel 1968 e prematuramente scomparso l’8 novembre 2018, in programma domenica 31 marzo alle 16.00 al cinema Fratello Sole (via Massimo d’Azeglio 1, Busto Arsizio), la sala del quartiere nel quale era vissuto.

«Grande appassionato di cinema, intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi allievi, persona straordinaria sul piano umano – così lo ricorda il direttore artistico Steve Della Casa – E’ difficile trovare un terreno nel mondo dello spettacolo nel quale Max Croci non abbia saputo dare il meglio di sè conquistandosi sempre l’affetto delle persone che hanno lavorato con lui. Di lui ci restano i divertenti film realizzati per il grande schermo con tanti attori importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ e poi per Sky, il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio. Ma soprattutto, ci resta il ricordo di una persona intelligente, allegra, mai banale, sempre capace di interessare, di coinvolgere, di divertire».

L’omaggio a Max Croci, realizzato in collaborazione con Sky Cinema, sarà presentato da Steve Della Casa e Francesco Castelnuovo e prevede la proiezione di brevi clip video di cortometraggi, spot, sigle, interviste, backstage e sequenze di film, alternate a interventi dei tanti colleghi che hanno condiviso le esperienze professionali del regista. Sul palco, tra i molti ospiti, Carolina Crescentini, Carla Signoris, Paolo Kessisoglu, Platinette, Gianni Canova, Nils Hartmann (direttore delle produzioni originali Sky), Roberto Pisoni (direttore Sky Arte), Alessandra Faiella, la redazione di Sky Cinema e le attrici di Cinepop (Enrica Guidi, Stella Egitto, Laura Adriani), l’ultima creatura televisiva di Max Croci, oltre ad autori, sceneggiatori, compositori, costumisti e direttori della fotografia.

Nell’occasione il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli annunceranno ufficialmente la donazione alla biblioteca comunale di Busto Arsizio della videoteca di Max Croci, con dvd, locandine e materiale legato al cinema.

“Il legame tra Busto Arsizio e Max Croci era strettamente biunivoco – afferma Maffioli – La città lo amava e lo ama, Max ha dimostrato di amarla non solo portandola all’interno del suo gesto artistico a livello nazionale, ma anche, fino all’ultimo, destinando alla Città il suo patrimonio più caro, la collezione personale di oggetti di cinema e quindi gli oggetti che nei suoi spazi più intimi, la sua casa, il suo studio, rappresentavano il tanto amato cinema. E’ un onore per l’Amministrazione comunale poter ricevere questa donazione, che verrà resa fruibile al pubblico in uno spazio dedicato della biblioteca”.

“Lo spazio, che conterrà i circa 3.000 pezzi della preziosa collezione, sarà allestito entro l’estate – conferma la direttrice della biblioteca Claudia Giussani – con l’obiettivo finale di rendere i titoli visibili nel catalogo della Rete Bibliotecaria provinciale di Varese”.