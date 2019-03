Al San Pio lo spettacolo “Una bionda alla riscossa”

Sabato 9 marzo, alle ore 21,00 andrà in scena il musical “Una bionda alla riscossa”, a cura della Compagnia teatrale DIDISI’, per la regia di Fabio Barcaroli. In scena, l’accattivante storia di una ragazza che per inseguire il suo vero amore, si ritroverà iscritta ad una delle facoltà di legge più prestigiose del Paese.

Imparerà che ciò che conta di più non è l’apparenza, ma il coraggio di lottare per ciò in cui si crede. Tra nuovi e vecchi amici, varie sfide e un giallo da risolvere, dovrà impegnarsi molto per dimostrare di essere più di una bella bionda. Il giovane gruppo teatrale DIDISÌ, con sede a Busto Garolfo (MI), raccoglie circa trenta attori e tanti altri giovani occupati nell’allestimento degli spettacoli. Dalla scenografia ai costumi, dal trucco alle coreografie, dalla regia e direzione vocale alla traduzione dei testi: tutto è il frutto della collaborazione, della professionalità e dell’entusiasmo dei membri del gruppo.

Il prezzo del biglietto è di € 10,00 ed è possibile prenotare i posti sul sito internet www.teatrosanpio.uboldo.info oppure al n. 328.7444674. L’appuntamento gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto.