Alla scoperta della “Sfinge della Valganna”

Secondo appuntamento del ciclo “Oltre il buio”, rassegna d’introduzione alla speleologia promossa dal Cai di Gallarate (foto d’archivio).

Mercoledì 27 marzo si parla di speleologia in cavità artificiali, con il Gruppo Grotte Gallarate: attraverso il team Unex Project (Simone Bertesago –Alex Briatico – Cristian Mazzucchelli – Daniele Pellizzaro –Elena Tamolli) porteranno alla scoperta della cosiddetta “Sfinge della Valganna” nell’ambito del progetto “Antro 2.0” in chilometri di intricate gallerie scavate a mano nell’arenaria quarzosa del servino, in una cavità artificiale da tutti conosciuta come “Antro delle Gallerie”, ed i ricercatori di Unex ci aiuteranno a scoprirne origine ed utilizzo, dopo anni di ricerca.

Terzo appuntamento infine il mercoledì 3 aprile, gli speleologi varesini Luana Aimar e Antonio Premazzi, attraverso la proiezione di immagini e di video realizzati nel corso di un lavoro di documentazione che è in corso da tre anni, presenteranno le principali grotte del Monte Campo dei Fiori, le sue peculiarità e gli angoli più nascosti…che spesso sono noti solo agli specialisti.

Le serate ad ingresso libero si svolgeranno a Gallarate, alle ex scuderie Martignoni, in via Venegoni n.3, alle ore 21:00

a cura del Gruppo Grotte sezione CAI di Gallarate con la collaborazione di Unex Project.