I bambini sciano gratis in Lombardia con SciallaWeekend

La primavera è in fiore ma le piste da sci lombarde offrono ai piccoli appassionati degli sport invernali un fine settimana speciale con Scialla weekend, che permette a tutti i bambini di età inferiore ai 16 anni di sciare gratis nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo.

Aderire all’iniziativa è semplice: basta contattare il sito di SkipassLombardia, cliccare sul banner si Sciallaweekend e compilare il form con i dati del minore (incluso il codice fiscale), una fotografia in formato digitale del minore.

Il modulo compilato va quindi stampato e portato a valle della pista scelta per ritirare gratuitamente la tessera di SkipassLombardia gratis in biglietteria.