Brindisi e Openjobmetis, incrocio per salire ai piani alti

Ci eravamo tanto amati, ma stavolta (beh, anche nelle precedenti e nelle prossime) abbiamo bisogno di battervi. La Openjobmetis vola a Brindisi per affrontare – domenica 24 marzo, ore 18,30 – la Happy Casa dei tanti ex biancorossi, un pezzo di quella Cimberio derubata di tutto nel 2013 dopo aver fatto sognare tutta Varese.

Ci sono Adrian Banks ed Erik Rush in campo, c’è Frank Vitucci in panchina, c’è Simone Giofrè dietro alla scrivania. E c’è anche tutto il resto, un complesso che sotto la guida del tecnico di Venezia è diventato partita dopo partita la maggior rivelazione di questa Serie A, almeno fino a due terzi di campionato, compresa una Coppa Italia giocata da protagonisti sino alla finale (poi persa, da stremati, con Cremona).

Un bel cammino, non c’è che dire, che però Varese ha intenzione di stoppare per la seconda volta: all’andata fu una recita piuttosto a senso unico a favore della squadra di Caja, ora però si gioca in Salento e con una posta in palio molto alta. Chi vince si affaccia almeno al quinto posto, supera gli avversari diretti di giornata e può davvero cominciare a respirare aria di playoff, visto che dopo la sirena del 40′ mancheranno solo sette partite al termine della regular season. In caso di sconfitta nulla è compromesso, ma è plausibile che entrambe le squadre abbiano segnato questa gara come una di quelle “vincibili” da qui alla fine, e quindi a qualcuno andrà per traverso il risultato.

Da valutare la condizione di Happy Casa e Openjobmetis al momento di scendere in campo: Varese è tendenzialmente più stanca per via della trasferta di coppa ma ha morale più alto per lo stesso motivo e rosa al completo. Brindisi ha potuto lavorare insieme tutta la settimana ma è alle prese con qualche problema: perso per la stagione Walker, i biancoblu hanno ritrovato il play Clark, il cui infortunio aveva costretto Banks a giocare in regia, per altro con ottimi risultati. Proprio Banks deve fare i conti con un infortunio al pollice che gli ha fatto saltare la partita di Brescia, persa solo dopo un supplementare, e un paio di giorni di allenamento anche in questa settimana. Il risultato di Brescia è comunque un altro indice che, anche a ranghi incompleti Brindisi può essere pericolosa per chiunque grazie allo stato di grazia di Moraschini, all’esperienza di Chappell e Gaffney e alla reattività del pivot atipico John Brown.

CAJA: “CHIUDIAMO BENE LA SETTIMANA”

«L’asticella nel finale di stagione è sempre più alta e le squadre hanno ben chiaro gli obiettivi – spiega Attilio Caja alla vigilia della trasferta a Sud – Noi abbiamo iniziato bene la settimana con Cremona, l’abbiamo proseguita a Ostenda e la vogliamo chiudere allo stesso modo. Però dobbiamo fare grande attenzione a Brindisi che sta facendo una stagione di alto livello, con anche una grande Coppa Italia per la quale devo fare i complimenti a Vitucci e ai suoi. Hanno atletismo e fisicità e giocatori interessanti accanto ai leader come Banks e Chappell. E poi c’è stata la grande esplosione di Moraschini: bravo lui e brava la società a sceglierlo. Noi proveremo a ripetere le cose positive fatte a Ostenda, limitando le palle perse: con una gestione positiva in attacco, automaticamente si fa anche qualcosa di buono per la difesa».

DIRETTAVN

La partita del PalaPentassuglia sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog già attivo da venerdì sera, con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico per indicare il vincitore. Per partecipare è possibile scrivere nello spazio commenti o utilizzare gli hashtag #direttavn o #brindisivarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live, CLICCATE QUI.