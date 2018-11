Openjobmetis ancora a segno: adesso è terza in classifica

Quinta vittoria in otto partite di campionato per la Openjobmetis che arriva alla pausa per le Nazionali nel gruppo delle terze in classifica. Stavolta a pagare dazio è la Brindisi dei tanti ex al termine di una partita in cui il successo biancorosso non è mai stato in discussione.

OPENJOBMETIS VARESE – HAPPY CASA BRINDISI 85-67

(24-12, 42-35, 69-51)

VARESE: Moore 8 (1-3, 2-5), Avramovic 17 (7-10, 1-5), Scrubb 18 (5-5, 2-3), Archie 11 (3-4, 1-6), Cain 15 (6-12); Iannuzzi 1 (0-2), Natali 2 (1-2, 0-3), Tambone 8 (1-1, 2-3), Ferrero 5 (1-1, 1-2), Bertone (0-1 da 3). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

BRINDISI: Clark 5 (1-4, 1-3), Banks 18 (1-5, 3-7), Chappell 13 (3-4, 1-3), Gaffney 6 (1-2, 1-4), Brown 10 (5-9); Zanelli (0-2, 0-1), Rush 15 (3-3, 3-6), Moraschini (0-3, 0-3), Wojciechowski (0-1, 0-1). Ne: Capoccia, Cazzolato, Taddeo. All. Vitucci.

ARBITRI: Mazzoni, Baroli, Vita.

NOTE. Da 2: V 25-40, B 14-33. Da 3: V 9-30, B 9-28. Tl: V 8-12, B 12-14. Rimbalzi: V 43 (10 off., Cain 12), B 34 (7 off., Chappell 9). Assist: V 23 (Moore 9), B 17 (Zanelli 5). Perse: V 8 (Archie, Avramovic, Scrubb 2), B 11 (Banks, Moraschini 3). Recuperate: V 7 (Avramovic 3), B 5 (5 con 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Chappell (37’17”). Spettatori: 4.178. Incasso: 63.425 euro.