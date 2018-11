Caja coccola i suoi giocatori: “Una grande prima parte di stagione”

CAJA 1

«Siamo più che molto soddisfatti, se si può dire in italiano: grande felicità perché abbiamo chiuso alla grande questo primo periodo di tre mesi tra allenamenti, partite ed esperienza in coppa. Devo fare di nuovo grandi complimenti alla mia squadra, ragazzi che ogni giorno si battono in allenamento e si meritano le soddisfazioni più grandi. Noi dello staff e la società facciamo di tutto per fare rendere al meglio la squadra. E anche oggi il pubblico ci è stato vicino e può essere orgoglioso di questa Openjobmetis».

CAJA 2

«Oggi abbiamo fatto qualche errore al tiro in attacco, ma 8 perse contro 23 assist sono cifre molto importanti. L’organizzazione difensiva però è stata ancora di alto livello, al limite della perfezione. Ora ci prendiamo una settimana di riposo per poi ripartire: abbiamo +6 sull’ultimo posto».

VITUCCI 1

«Varese ha vinto la partita con evidente merito. Il nostro primo quarto è stato brutto, siamo andati al contrario di quanto volevamo e così abbiamo fatto molta fatica. Bravi a ricucire prima dell’intervallo ma poi nel terzo periodo si è ripetuto il copione iniziale, abbiamo lasciato rimbalzi offensivi in momenti importanti. La partita è andata così, non facciamo drammi e impariamo qualcosa da questa gara che dovevamo giocare meglio di quanto abbiamo fatto».

Frank Vitucci

CAJA 3

«Ferrero ha avuto un problema muscolare ma è uscito “in ambulanza”, anzi: l’ho visto felice come gli altri in spogliatoio, domani vedremo. Giancarlo è uno che reagisce con forza ai problemi e quando certi intoppi si affrontano con grinta, tutto va per il meglio».

CAJA 4

«L’impatto offensivo è stato molto bello. Parlando della Coppa qualcuno storceva il naso e diceva che noi lo scorso anno senza Europa arrivavamo più pronti alle partite di campionato. Invece noi quest’anno facciamo meno allenamento per via dei molti impegni, ma quando i giocatori ti danno tutta questa partecipazione, questi problemi si superano facilmente».

VITUCCI 2

«In settimana abbiamo avuto qualche problema fisico ma non bisogna accampare scuse anche per non togliere merito a chi ha vinto la partita».

BANKS 1

«Non mi aspettavo un’accoglienza così bella anche se lo speravo. L’inizio di gara per me è stato magnifico. Sulla partita, purtroppo, abbiamo avuto un approccio sbagliato e lo abbiamo pagato».

SCRUBB 1

«Siamo partiti con grande intensità e questo è servito per cominciare bene la partita. Io non arrivavo da grandi prestazioni offensive, ma stasera sono entrato subito in ritmo e ciò ha reso tutto più facile».