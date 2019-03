Casorate “in arte” omaggia il legame con la Francia

Casorate Sempione si declina in ‘Arte’ in due eventi in occasione della Giornata della Poesia, che avranno luogo nella Sala consiliare ‘Laura Prati’ di Via De Amicis 3.

Sabato 23 marzo ore 18.30 si parte con AperiArte.

I quadri che esporrà la pittrice Dany Manfredi ben si adattano all’ambientazione provenzale del giallo di Sébastien Fritsch che verrà presentato nella traduzione dal francese della professoressa Rita Gaviraghi.

Un gemellaggio, quello di Casorate con la Provenza e in particolare con i paesi detti “Les Trois Saint-Geoirs”, che da semplice sottoscrizione amministrativa è divenuta un’unione d’anime e un’occasione di incontro e scambio continuamente alimentata. Questa traduzione avvicinerà le due realtà anche dal punto di vista letterario, grazie all’impegno della professoressa Rita Gaviraghi: ‘La traduzione del romanzo Le sixième crime di Sébastien Fritsch – scrive Gaviraghi – è la prima esperienza di versione non scolastica che la sottoscritta produce. L’amicizia che mi lega allo scrittore e la profonda stima per la sua intelligenza mi hanno spinta a tentare di rendere merito ed omaggio al suo libro, mettendo a disposizione la mia competenza di lingua italiana, nella speranza che un pubblico sempre più vasto, italiano e francese, si accosti e conosca Sébastien e il suo lavoro. Sperando di essere riuscita a conservare l’eleganza dell’originale, che a mio parere è il tratto distintivo della scrittura di Sébastien Fritsch, sono lieta di tradurre Le sixième crime a dieci anni esatti dalla sua pubblicazione.’

Domenica 24 marzo, alle ore 16.00, è invece la volta di CasorArte: dopo le fatiche artistiche e letterarie e l’impegno della Giuria, verranno premiati i vincitori di tutte le categorie del Concorso CasorArte – III edizione: fotografia, poesia, prosa, disegno. Il tema era “Il magico sguardo del bambino”. Allieterà il pomeriggio la musica della cantautrice Chiara Fratus.